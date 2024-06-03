سعودي ينتقم من حلاق بطريقة غير متوقعة (فيديو)

كشف موظف بمركز شكاوى حكومي في السعودية، عن تلقي المركز سيلا من البلاغات بحق صالون حلاقة تورط الحلاق العامل فيه، عن طريق الخطأ، بقص شارب أحد الزبائن.

وقال الموظف في أمانة منطقة الرياض، سطام الحربي، إن "مركز الشكاوى يتلقى بعض البلاغات الغريبة في بعض الأحيان، بينها بلاغ متكرر بحق صالون حلاقة".

وكشف تفاصيل الحادثة الطريفة، حيث "نقم صاحب البلاغ على حلاق لأنه حلق شاربه عن طريق الخطأ، ليتقدم ببلاغ بحقه على مدى شهر، من بينها أن الصالون غير مرخص أو ملتزم بقواعد النظافة وغيرها من البلاغات المتكررة".

"حلق شنبه بالغلط"



"سطام الحربي" مأمور الرد بمركز 940 بالرياض يروي قصة شخص استمر بالإبلاغ على محل حلاقة لمدة شهر وبعد التقصي سبب البلاغ موضوع شخصي مع الحلاق #الإخبارية#يوم_عملpic.twitter.com/B3oEmBPtfg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2024

وقرر الموظفون التقصي عن سبب سيل البلاغات اليومي، وكانت المفاجأة عندما تبين أن الزبون غاضب من الحلاق بعد أن حلق شاربه عن طريق الخطأ، وقرر الانتقام بتلك الطريقة.

وعلق ناشطون على الفيديو، وكتب أحدهم: "من حقة ولكن ماعرف وين يبلغ، المفروض يبلغ الشرطة".

من حقة ولكن ماعرف وين يبلغ ،

المفروض يبلغ الشرطة — المعتز بالله (@Matz_GK) June 3, 2024

المصدر: RT