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الداخلية السعودية تنفذ حكم القصاص بالقاتل الجهني في منطقة تبوك

مجتمع

الداخلية السعودية تنفذ حكم القصاص بالقاتل الجهني في منطقة تبوك
Legion-Media
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أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل قصاصا في منطقة تبوك بحق عادل بن معوض بن عودة الفايدي الجهني لقتله حاتم بن علي بن حامد الجهني وذلك بضربه بآلة حادة على رأسه مما أدى لوفاته.

وجاء في بيان الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكابه جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

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وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني اليوم السبت بمنطقة تبوك.

وأكدت الوزارة حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، محذّرة في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المصدر: عكاظ

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