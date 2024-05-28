مصر.. لجنة الاتصالات في البرلمان تعلق على قضية "سفاح التجمع" وتحذر

قال النائب المصري أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، إن حادثة ‏‏"سفاح التجمع" جريمة جنائية، لكنها تشير أيضا إلى بعد إلكتروني خطير لا يجب تجاهله‎.‎

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وخلال تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء"، أكد أحمد بدوي على أهمية التوعية الإلكترونية لمواجهة مخاطر الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل ‏الاجتماعي، والتي تفوق بكثير الإيجابيات، وذلك على الرغم من دعم الدولة الكامل للتكنولوجيا ‏ومنظومة التحول الرقمي‎. ‎

ووجه بدوي تحذيرا بخصوص تطبيقات التواصل الاجتماعي التي قد تشكل فخا للمستخدمين، قائلا: "الأسبوع الماضي ‏تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغات عن رابط يظهر صورتك، وأنت عندك 60 ‏سنة، كل من فتح الرابط تم تهكير صفحاته".‏

ودعا رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، الأسر المصرية إلى ضرورة متابعة أبنائها على الإنترنت، مضيفا: "الاستخدامات ‏السلبية للسوشيال ميديا (مواقع التواصل الاجتماعي) للأسف الشديد أكثر من الإيجابية"، حيث أنه استشهد بحادثة "سفاح التجمع" الذي اصطاد ضحاياه عبر هذه المواقع.

كما حذر أحمد بدوي من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في ظل إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم واقعية بالقول:"السوشيال ميديا عالم افتراضي، ممكن شخص يدخل لك بحساب مستعار، وصورة غير ‏حقيقية يقلب حياتك ويستدرجك زي حادثة سفاح التجمع".

‏جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية كانت قد قبضت على شاب يوم السبت الماضي، بتهمة قتل سيدات ثلاث في ‏منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، قبل التخلص من جثثهن في الصحراء‎. ‎

وبينت تحقيقات الأجهزة الأمنية، وجود آثار تعذيب على جثث الضحايا، ‏فيما اعترف المتهم، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"سفاح التجمع"، باستدراج ضحاياه من النساء ‏إلى شقته، وتعذيبهن قبل قتلهن وخنقهن.‏

المصدر: "الشروق" المصرية