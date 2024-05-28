حديث ولي العهد الأردني عن السعودية وعلاقته بالأمير محمد بن سلمان يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حديث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن السعودية وإشادته بها وبعلاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" رد ولي عهد الأردن على سؤال حول العلاقة مع الرياض قائلا: "هي علاقة تاريخية ومستقبلنا مشترك وهذا مش بس شعار، مصلحة المنطقة كلها إنه هذا التعاون يستمر بكل أشكاله السياسية الأمنية والاقتصادية لأنه بالنهاية أمننا واحد واستقرارنا واحد".

وأضاف: "أنا والأمير محمد (محمد بن سلمان) دائما هدفنا أن نزيد هذا التعاون، والشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة.. ونحن بطبيعتنا شعوبنا قراب على بعض".

ثم وجه الأمير الحسين كلامه نحو المذيع قائلا: "ترى أنت بتحكي عن نسايبي"، إذ أن ولي العهد الأردني متزوج من الأميرة رجوة آل سيف، وهي من عائلة سعودية.

وكما تطرق الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى الحديث عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعلاقته به قائلا: "أنا بعتبر الأمير محمد أخ وصديق مقرب، إحنا بصراحة من أول ما تعرفنا على بعض وإحنا على تواصل منشوف بعض كل كم شهر ومنقعد، بدون رسميات طبعا".

واستطرد: "بصراحة أنا معجب برؤية سموه الواضحة وتصميمه إنه يقدم الأفضل لشعبه ولبلده، فرؤية الأمير محمد الطموحة والجريئة رح تنعكس إيجابيا على المنطقة كلها وكل العالم رح يستفيد من هذا النجاح. فإن شاء الله إحنا بنزيد التعاون وبنشتغل لمستقبل أفضل".

وتداول رواد منصة "إكس" تصريحات الأمير الحسين بشكل كبير، مشيدين بها وبالعلاقة بين الأردن والسعودية.

وقال أحدهم معلقا: "الله يحفظ ملكنا وولي عهده والمملكة (السعودية)، ويحفظ الأردن وكل الشعوب العربية يا رب"، وأضاف آخر: "كفو النسيب".

ولي عهد الأردن الامير الحسين بن عبدالله الثاني:



لدي إعجاب برؤية ولي العهد السعودي الطموحة والجريئة والتي ستفيد المنطقة بل العالم بأكمله 🇸🇦❤️#ولي_العهد#محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/PpPxfX32kE — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 26, 2024

الاردن والسعودية شعوب قريبه من بعضها اللهم احفظ البلدين والشعبين الشقيقين — Arwa🦋 🇯🇴 (@ArwaArwabb) May 27, 2024

علاقة أخوة قوية بين ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان‌ وبين ولي عهد الاردن الحسين بن عبدالله الثاني تتمثل بعلاقات تاريخية بين السعودية والأردن ❤️ pic.twitter.com/gbWwqVtbCR — سيف نجد | 🇸🇦 (@saiifM1) May 26, 2024

المصدر: RT + "العربية"