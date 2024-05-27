لبنان..إيقاف قاصرين اثنين و4 آخرين للاشتباه بقيامهم بأعمال "منافية للحشمة" والكشف عن جنسيتهم (فيديو)

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان عن إيقاف قاصرَين اثنين وأربعة آخرين من الجنسية العراقية للاشتباه بقيامهم بأعمال "منافية للحشمة".

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وصـدر عن شعبة العـلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيان جاء فيه: "توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة حول حصول أعمال منافية للحشمة في إحدى الشقق المفروشة في محلة الحمراء بالعاصمة بيروت".

وأضاف البيان: "من خلال المتابعة والرصد، أوقف عناصر المكتب المذكور قاصرَين لبنانيين وأربعة آخرين من الجنسية العراقيّة، للاشتباه بقيامهم بأعمال منافية للحشمة"، مشيرا إلى أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

وكانت قد ضجت في لبنان مؤخرا قضية عصابة "التيك توك" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، حيث تم إيقاف أكثر من 10 أشخاص بينهم مشاهير على مواقع التواصل، في هذه القضية.

المصدر: RT