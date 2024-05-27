 
مباشر

لبنان..إيقاف قاصرين اثنين و4 آخرين للاشتباه بقيامهم بأعمال "منافية للحشمة" والكشف عن جنسيتهم (فيديو)

مجتمع

لبنان..إيقاف قاصرين اثنين و4 آخرين للاشتباه بقيامهم بأعمال
Gettyimages.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xm7q

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان عن إيقاف قاصرَين اثنين وأربعة آخرين من الجنسية العراقية للاشتباه بقيامهم بأعمال "منافية للحشمة".

إقرأ المزيد
لبنان.. بيان أمني بشأن قضية عصابة
لبنان.. بيان أمني بشأن قضية عصابة "التيك توك" المتهمة باغتصاب الأطفال

وصـدر عن شعبة العـلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيان جاء فيه: "توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة حول حصول أعمال منافية للحشمة في إحدى الشقق المفروشة في محلة الحمراء بالعاصمة بيروت".

وأضاف البيان: "من خلال المتابعة والرصد، أوقف عناصر المكتب المذكور قاصرَين لبنانيين وأربعة آخرين من الجنسية العراقيّة، للاشتباه بقيامهم بأعمال منافية للحشمة"، مشيرا إلى أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

وكانت قد ضجت في لبنان مؤخرا قضية عصابة "التيك توك" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، حيث تم إيقاف أكثر من 10 أشخاص بينهم مشاهير على مواقع التواصل، في هذه القضية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز