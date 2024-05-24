مصر.. الفنان سعد الصغير يكشف حجم ثروته

كشف الفنان المصري سعد الصغير، حجم الثروة التي اكتسبها منذ دخوله المجال الفني حتى الآن، مؤكدًا أنه لا يملك سوى مليون ونصف، وليس مبالغ مالية ضخمة كما يدعي البعض.

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وقال سعد الصغير في تصريحاته لموقع "القاهرة 24": معايا مليون ونص في البنك، ومنهم 500 بتوع مراتي ومعايا كمان 200 ألف جنيه سيولة، وعندي فيلا في أكتوبر، وشقة في المهندسين.. والحمد لله ربنا كارمني وواقف جنبي ومتبني 55 طفل يتيم أنا كفيل بيهم وربنا بيكرمني عشانهم، وحريص إني أروح دار المسنين كل 15 يومًا.

يشار إلى أن سعد الصغير، ينتظر طرح أحدث أغانيه بعنوان بابا الشغلانة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وروج لها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

ونشر سعد الصغير، صورة له وهو مرتد بدلة فورمال وفي يده سيجارة، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات إنستجرام، وقال: بابا الشغلانة قريبًا سعد الصغير.

وربط الجمهور اسم أغنية بابا الشغلانة لـ سعد الصغير بأغنية عم المجال كله الذي قدمها المطرب محمود الليثي مؤخرًا، وحققت الأغنية نجاحًا واسعًا.

المصدر: القاهرة 24