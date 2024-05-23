حاخامات يهود يشاركون في مراسم توديع جثمان الرئيس الإيراني ويثيرون تفاعلا كبيرا (فيديوهات)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مشاركة حاخامات يهود في مراسم توديع جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه في طهران أمس الأربعاء.

ونشرت وكالة "تسنيم" مقطع فيديو للحاخامات بعنوان: "حاخامات مناهضون للصهيونية يشاركون في مراسم توديع جثمان الشهيد السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه".

#إيران | بالفيديو: حاخامات يهود ضد الصهيونية يشاركون في مراسم تشييع الرئيس الشهيد #ابراهيم_رئيسي ورفاقه بالعاصمة الإيرانية #طهرانpic.twitter.com/XtDmDC8PQk — إرتكاز نيوز (@Ertikaznews) May 22, 2024

وتفاعل النشطاء مع هذه المشاهد، حيث علق أحدهم قائلا: "الإيرانيين حتى يهودهم لابسين كوفيات المقاومة"، إذ أن الحاخامات ظهروا وهم يرتدون "الكوفية" الفلسطينية.

وأضاف آخر: "شوكة بعين الذي يقول إن إيران ليس فيها حريات دينية وتنوع".

شوكه بعين الي يقول ايران مافيها حريات دينيه وتنوع — soozi79 (@nadameonly) May 22, 2024

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وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح الاثنين الماضي عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وتتواصل مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قتل بحادث تحطم مروحية مؤخرا، ليتم دفنه في ضريح الإمام الرضا في مشهد.

هذا وتتواصل مراسم جنازة الرئيس إبراهيم رئيسي، ليتم دفنه في ضريح الإمام الرضا في مشهد.

ورئيسي أول سياسي بارز في البلاد يتم دفنه في الضريح الذي يعتبر أقدس موقع للمسلمين الشيعة في إيران.

المصدر: RT