 
مباشر

حاخامات يهود يشاركون في مراسم توديع جثمان الرئيس الإيراني ويثيرون تفاعلا كبيرا (فيديوهات)

مجتمع

حاخامات يهود يشاركون في مراسم توديع جثمان الرئيس الإيراني ويثيرون تفاعلا كبيرا (فيديوهات)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlm2

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مشاركة حاخامات يهود في مراسم توديع جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه في طهران أمس الأربعاء.

ونشرت وكالة "تسنيم" مقطع فيديو للحاخامات بعنوان: "حاخامات مناهضون للصهيونية يشاركون في مراسم توديع جثمان الشهيد السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه".

وتفاعل النشطاء مع هذه المشاهد، حيث علق أحدهم قائلا: "الإيرانيين حتى يهودهم لابسين كوفيات المقاومة"، إذ أن الحاخامات ظهروا وهم يرتدون "الكوفية" الفلسطينية.

حاخامات يهود يشاركون في مراسم توديع جثمان الرئيس الإيراني ويثيرون تفاعلا كبيرا (فيديوهات)

وأضاف آخر: "شوكة بعين الذي يقول إن إيران ليس فيها حريات دينية وتنوع".

إقرأ المزيد
ابنة قاسم سليماني تقدم خاتم والدها ليدفن مع جثمان وزير الخارجية عبد اللهيان (فيديو)
ابنة قاسم سليماني تقدم خاتم والدها ليدفن مع جثمان وزير الخارجية عبد اللهيان (فيديو)

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح الاثنين الماضي عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وتتواصل مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قتل بحادث تحطم مروحية مؤخرا، ليتم دفنه في ضريح الإمام الرضا في مشهد.

هذا وتتواصل مراسم جنازة الرئيس إبراهيم رئيسي، ليتم دفنه في ضريح الإمام الرضا في مشهد.

ورئيسي أول سياسي بارز في البلاد يتم دفنه في الضريح الذي يعتبر أقدس موقع للمسلمين الشيعة في إيران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز