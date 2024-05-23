العراق.. جامعة سومر تنهي تكليف رئيس قسم الحاسوب بعد اعتقاله بتهمة الابتزاز الجنسي

قررت جامعة سومر العراقية إنهاء تكليف رئيس قسم الحاسوب في الجامعة بعد اعتقاله بتهمة الابتزاز الجنسي.

وحسب المعلومات فإنه في تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس وبناء على أمر قاضي تحقيق قلعة سكر أمر قبض وتحري بحق أستاذ في كلية علوم الحاسبات جامعة سومر في قضاء قلعة سكر يدعى أحمد ضياء باشا، ولذلك لتسجيل دعوى قضائية ضده من ذوي احدى الطالبات في الكلية نتيجة ممارسة ابتزاز إلكتروني ضدها ومساومة.

وتم إلقاء القبض على المدعو المتهم الذي يعمل دكتور في جامعة سومر كلية الحاسبات وتم اصدار مذكرة قبض بحقه من جهاز الأمن الوطني بتهمة الابتزاز تم عرضه على قاضي التحقيق وتم تفريغ الهاتف الخاص به بناء على أمر قاضي التحقيق وتم توقيفه على ذمة التحقيق.

المصدر: RT