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حملة بايدن تعرض وظيفة خبير الميمات

مجتمع

حملة بايدن تعرض وظيفة خبير الميمات
AP Alex Brandon
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عرضت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وظيفة خبير الميمات.

وتم عرض هذه الوظيفة، التي تسمى رسميا "مدير المحتوى ومدير الميمات"، على منصة Daybook.

ومن بين مهام المدير المذكور الاتصال بأصحاب البودكاست والصفحات مع الميمات على مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عن إمكانيات التعاون وتطويرها وكذلك تقديم أفكار ابتكارية.

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ويتعين على الموظف المحتمل أن تكون له خبرة في الإعلام أو إنتاج المحتوى، ومعرفة المجال الرقمي والتوجهات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل. وسيتنافس على منصب الرئاسة على الأرجح الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب الذي خسر أمام بايدن في انتخابات عام 2020.

المصدر: نوفوستي

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