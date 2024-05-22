بعد ضبطه وبحوزته 55 ألف دولار.. إخلاء سبيل مصمم أزياء مصري شهير بكفالة مالية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl5q
أخلت النيابة المصرية المختصة سبيل مصمم الأزياء إسلام سعد بكفالة مالية تقدر بـ 300 ألف جنيه، بعد ضبطه بمطار القاهرة وبحوزته 55 ألف دولار داخل حقائبه خلال سفره إلى تركيا.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "سلطات مطار القاهرة خلال إنهاء إجراءات سفر مصمم الأزياء، تلاحظ وجود أجسام غريبة داخل الحقيبة".
وأضافت: "بتفتيش الحقيبة عثر على مبلغ 55 ألف دولار، وتم إلغاء سفر مصمم الأزياء إسلام سعد، والتحفظ على الأموال التي بحوزته وتحويله إلى نيابة الأموال العامة".
هذا وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مصمم الأزياء إسلام سعد بكفالة مالية، بتهمة حيازة مبالغ مالية أجنبية داخل مطار القاهرة.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية