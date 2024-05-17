مصر.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية خلال حفل زفاف بأسيوط

أصيب 6 أشخاص مساء يوم الجمعة إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية خلال حفل زفاف بقرية نجع حسن صابر بمركز ديروط في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية خلال حفل زفاف بقرية نجع حسن صابر ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 6 أشخاص أصغرهم يبلغ من العمر 18 عاما وقد أصيب بطلق ناري بالظهر، فيما أصيب آخرون في الرقبة والبطن والصدر.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن قوات الأمن والشرطة سيطرت على المشاجرة وتحفظت على طرفيها فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية.

كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

المصدر: "القاهرة 24"