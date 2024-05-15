لبنان.. القبض على مواطن يسرق السيارات بطريقة "وقحة"

أصدرت شعبة العلاقات العامة قي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا حول القبض على مواطن يسرق السيارات بطريقة لا تخطر على بال.

وقالت شعبة العلاقات العامة في بيانها: "في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات بتاريخ 06 مايو 2024، حول قيام مجهول بسرقة سيارة من محلة صيدا عن طريق إرسال رافعة سيارات وتحميلها بحجة أنها عائدة له وهي معطلة".

وأضاف البيان: "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية لتحديد هوية مالك السيارة، حيث تم التواصل معه وأفاد بأن سيارته معطلة وأنه ليس من أرسل الرافعة لنقلها"، متابعا: "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، توصلت إلى تحديد هوية المتورط بعملية السرقة، وتبيّن أنه نفذ عدة عمليات سرقة سيارات بالطريقة نفسها وهو المدعو "خ. ش." (من مواليد عام 1965، لبناني)".

وأكملت الشعبة في بيانها: "بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في محلة صيدا، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بسرقة سيارات بطريقة احتيالية بواسطة رافعة..وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

المصدر: RT