مصر.. وسائل إعلام تنشر صورة فتاة التجمع بعد تعرضها للخطف ومحاولة اغتصابها

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة فتاة التجمع نبيلة.ع. المجني عليها في واقعة الخطف ومحاولة اغتصابها من سائق "أوبر".



وتبين أن المجني عليها متزوجة ولديها طفلان، وتقيم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومتواجدة الآن بالمستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بها من حادث تعرضها للاختطاف ومحاولة الاغتصاب، وإصابتها بجرح غائر باليد نتيجة إمساكها بآلة حادة كاتر، حاول المتهم تهديدها بها، على حد قول شقيقتها.

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من جانبه قال دفاع سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة التجمع، إن سيارة موكله مجهزة بكاميرا داخلية وسماعات لتسجيل ما يحدث داخلها بالصوت والصورة.

وأضاف دفاع سائق أوبر المتهم باختطاف ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع، أن كاميرا السيارة التقطت ما جرى داخلها، من ادعاء وقوع عملية اعتداء وخطف ومحاولة اغتصاب، وهي الفاصل في القضية، لعدم وجود كاميرات مراقبة بالطريق محل وقوع الواقعة بمدينة نصر.

المصدر: القاهرة 24