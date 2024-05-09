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الكشف عن تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل مروعة في السعودية

مجتمع

الكشف عن تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل مروعة في السعودية
صورة أرشيفية
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كشفت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل مروعة نفذها مواطن خطف امرأة إلى "مكان ناء بعيد عن الغوث"، معلنة تنفيذ حكم الإعدام به.

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها أمس الأربعاء: "أقدم صالح بن ماضي بن ناصر السبيعي - سعودي الجنسية - على تعاطي مادة الامفيتامين المخدرة وإركاب امرأة في سيارته والذهاب بها لمكان ناء بعيدا عن الغوث والاعتداء عليها بالضرب والطعن وفعل الفاحشة بها بالقوة".

وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه".

وأشار البيان إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني يوم الأربعاء في منطقة جازان".

المصدر: RT

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