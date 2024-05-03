باكستان تسلم نرويجيا مسلما لأوسلو لتحديد دوره بقتل مثليين

أعلنت حكومة النرويج يوم الجمعة أن باكستان أبعدت إسلاميا نرويجيا متطرفا يشتبه بتورطه في حادث إطلاق نار جرى قبل عامين في أوسلو خلال مهرجان للمثليين، وإنه في طريق عودته إلى أوسلو.

وفي 25 يونيو 2022، لقي شخصان حتفهما وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة في إطلاق نار بالقرب من حانة شهيرة للمثليين في أوسلو.

وأشارت وسائل إعلام نرويجية إلى أن عرفان بهاتي، الذي من المفترض أن يصل إلى أوسلو اليوم الجمعة، نشر على الانترنت إفادات حول قتل المثليين.

وكان بهاتي على صلة بزانيار ماتابور ــ المشتبه به الرئيسي في الهجوم، وهو نرويجي من أصول إيرانية، في حين وصف جهاز الأمن النرويجي الحادث بأنه "عمل إرهابي إسلامي".

ويحاكم ماتابور منذ مارس في أوسلو بتهمة "الإرهاب".

بهاتي مواطن نرويجي ولد في أوسلو لمهاجرين باكستانيين، وسجله يتضمن المشاركة في أنشطة عصابات إجرامية، ويعد شخصية بارزة في الدوائر الإسلامية المتطرفة في النرويج، ويشتهر بشكل رئيسي بأنه قائد جماعة تابعة لتنظيم داعش في البلاد.

وقالت وزيرة العدل والأمن العام النرويجية إميلي إنغر ميل، إن بهاتي (46 عاما) لم يكن في النرويج في عام 2022، ويحتمل أنه عاش في باكستان.

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ويعتبر دور بهاتي في حادث إطلاق النار مبهما، وقد أعلنت الشرطة أنها تنوي التحقيق معه بعد عودته للنرويج، لتسليط الضوء على الدور الذي يحتمل أن قام به في الهجوم.

وقالت إنغر ميل في مؤتمر صحفي بغض النظر عن مكان وجود شخص ما في العالم، عليه أن يعلم أن السلطات النرويجية ستبذل كل ما بوسعها لإعادته إلى النرويج.

وقالت الشرطة النرويجية إن السلطات الباكستانية سهلت استكمال التحقيقات في هذه القضية، بالرغم من عدم وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين مع باكستان.

من جهته نفى جون كريستيان إلدن، ممثل الدفاع عن بهاتي، علاقة موكله بإطلاق النار الذي جرى في عام 2022.

المصدر: AP