لبنان.. تقارير تشير إلى اغتصاب 30 طفلا من قبل "تيك توكر" شهير وعصابة ينتمي لها والسلطات تتحرك!

أفادت تقارير صحافية لبنانية بأن السلطات تمكنت من القبض على "تيك توكر" شهير لاتهامه باغتصاب أطفال، وتشكيله مع آخرين عصابة لتجارة المخدرات واستدراج الأطفال لهتك عرضهم.

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وذكرت قناة "الجديد" أن 30 طفلا، حسب معلوماتها، تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل "التيك توكر" الشهير عقب فضحه من قبل "تيك توكر" آخر، إلى جانب مغتصبين من عصابته المؤلفة من 30 شخصا، حيث تم توقيف 7 منهم حتى الآن كما أن لهم أدواراً في تجارة المخدرات واستدراج الأطفال إلى حفلات في شاليهات حيث يتم الاغتصاب.

وبينت قناة "الجديد" كيفية استدراج الأطفال، حيث أن مصفف شعر شهير يقوم بالتواصل مع الأطفال ويغريهم بتصفيف شعرهم وتصوير فيديو لذلك وعرضه على مواقع التواصل فيكسب ثقتهم، ثم بعد ذلك يقول لهم إن هناك حفلة في "شاليه" ويعرض عليهم الذهاب إلى هناك، لارتكاب جريمته البشعة.

وأشار موقع "mtv" إلى أنه وفق معلومات خاصة بها، "تم بالأمس توقيف أحد أشهر الـ"تيك توكرز" في لبنان، وهو يملك صالونا لتصفيف شعر الرجال، بتهمة استدراج الأطفال واغتصابهم، بعدما فضحه "تيك توكر" شهير آخر كان أوقف قبله بساعات، وهكذا كرّت السبحة منذ أمس الثلاثاء".

ووفق المعلومات الأولية تبين أنهم "يشكلون عصابة منظمة تمتهنُ تجارة الممنوعات واغتصاب الاطفال".



المصدر: "الجديد" + "mtv"