هاشتاغ "الغرب يدعم الشذوذ" يتصدر منصة "إكس" في العراق بعد بيان من واشنطن ومطالبات باستبدال السفيرة

تصدر "هاشتاغ": "الغرب_يدعم_الشذوذ" منصة "إكس" في العراق بعد اعتراض الولايات المتحدة والدول الغربية على تصويت البرلمان العراقي على قانون "مكافحة البغاء".

وانتشر هذا الـ"هاشتاغ" بشكل واسع على منصة "إكس" عقب أن أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

هذا وأقر البرلمان العراقي يوم أمس السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وأعرب العراقيون عن غضبهم من بيان الخارجية الأمريكية، حيث كتب أحدهم: "من يحاول أن يروج لمثل هذه الأفكار يجب أن يُحاكم"، وأضاف آخر: "أمريكا والحرية المسخ.. حيث تعترض على قانون حظر المثلية والشذوذ الجنسي في العراق تحت غطاء الحرية.. وتسمح بحرق أبناء غزة لأنهم يطالبون بالحرية والكرامة !!"

#الغرب_يدعم_الشذوذ

من يحاول ان يروج لمثل هذه الافكار يجب ان يُحاكم pic.twitter.com/hR9meoezLj — جهاد الساعدي (@jihad_alsadee) April 28, 2024

أمريكا والحرية المسخ

حيث تعترض على قانون حظر المثلية والشذوذ الجنسي في العراق تحت غطاء الحرية.. وتسمح بحرق ابناء غزة لانهم يطالبون بالحرية والكرامة !!#الغرب_يدعم_الشذوذpic.twitter.com/w57uiKl9x5 — الطيب (@bresm12) April 28, 2024

كما رفع أكثر من 61 نائبا عراقيا مذكرة لوزارة الخارجية من أجل استبدال السفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي لتدخلها بالشأن العراقي وانتقادها القوانين العراقية التي يشرعها البرلمان العراقي، حيث نشرت بيان الخارجية الأمريكية معلقة عليه بالقول: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء التشريع الذي أقره مجلس النواب العراقي اليوم، والذي يهدد حقوق الانسان والحريات الأساسية المحمية دستوريا".

وأضافت: "ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير الشخصي، وعرقلة اعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق. كما يضعف هذا التشريع قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أشارت الائتلافات التجارية الدولية إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد.. احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه".

تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء التشريع الذي أقره مجلس النواب العراقي اليوم، والذي يهدد حقوق الانسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا. ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة اعمال منظمات… pic.twitter.com/cUmpyCuZAS — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) April 27, 2024

اكثر من 61 نائبا رفعوا مذكرة لوزارة الخارجية من اجل استبدال السفيرة الاميركية لتدخلها بالشأن العراقي وانتقاد القوانين العراقية التي يشرعها البرلمان العراقي #الغرب_يدعم_الشذوذpic.twitter.com/uPjhKkHOKD — محمد الحسيني (@mohmmdalrsam) April 28, 2024

المصدر: RT