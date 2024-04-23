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المغرب.. شخص يهدد بحرق جسده بعد تسلقه عمودا كهربائيا

مجتمع

المغرب.. شخص يهدد بحرق جسده بعد تسلقه عمودا كهربائيا
Legion-Media
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ذكرت وسائل إعلام مغربية أن مواطنا هدد بالانتحار حرقا بعد تسلقه عمودا كهربائيا بضواحي الدار البيضاء، فيما استنفر عناصر الدرك الملكي بسبب الواقعة.

وأوضحت وسائل إعلام مغربية أن "عناصر الدرك الملكي بالمجاطية، نواحي مديونة، والسلطات المحلية والوقاية المدنية تعيش في هذه اللحظات استنفارا أمنيا كبيرا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد تهديد أحد المواطنين بالانتحار".

المغرب.. شخص يهدد بحرق جسده بعد تسلقه عمودا كهربائيا

وأضافت أن "مواطنا تسلق قبل قليل عمودا كهربائيا متوسط التيار، حاملا معه قنينة مملوءة بمادة سريعة الاشتعال، مهددا بالانتحار، بعدما بلغ إلى علمه أمر بهدم مسكن يخصه، يرجح أنه مبني دون ترخيص.

المغرب.. شخص يهدد بحرق جسده بعد تسلقه عمودا كهربائيا

كما أفادت مصادر محلية بأن "عائلة المعني بمحاولة الانتحار لا تزال تعيش هستيريا، وتناشد، إلى جانب السلطات، معيلها بالعدول عن قراره".

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المصدر: "هسبريس"

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