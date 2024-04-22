المغرب.. السلطات توقف "مروع المارّة" بمدينة تارودانت

تمكنت الشرطة القضائية المغربية بمدينة تارودانت (جنوب المملكة) من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية لتورطه في قضية حيازة سلاح أبيض واستعماله في ارتكاب سرقات بالعنف وتحت التهديد.

وذكر موقع "أكادير24" أنه تم توقيف المشتبه فيه وسط مدينة تارودانت بعد كمين محكم وذلك للاشتباه في تورطه في اعتراض سبيل المارة وتعريضهم للعنف بأحياء تارودانت.

وأفاد بأن الأمن وخلال عمليات التفتيش عثر بحوزته على أسلحة بيضاء.

وأشار الموقع المغربي إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به للكشف على جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

المصدر: "أكادير24"