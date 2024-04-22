ميغان ماركل تكشف عن أول منتج من علامتها التجارية "الغامضة"

كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عن المنتج الأول من علامتها التجارية الجديدة الخاصة "American Riviera Orchard"، حيث أرسلت مرطبانات من مربى الفراولة إلى مؤثرين وأصدقاء لها.

ونشر عدد من الأشخاص معلومات عن مرطبانات المربى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مصممة الأزياء تريسي روبينز، والشخصية الأرجنتينية البارزة، دِلفينا بلاكوير، والممثلة الأمريكية التي شاركت معها في مسلسل suits، أبيغيل سبنسر.

وكتبت الأخيرة في منشور عبر حسابها على "إنستغرام": "هذا المربى ينساب ذوقي. طعم لذيذ لما سيأتي بالفعل… أحبك جدا م".

ونشرت روبنز صورتين للمربى عبر خاصية "القصص" (Stories) على "إنستغرام".

وعلقت على الصورة الأولى قائلة: "شكرا لك على السلة اللذيذة! أنا أحب هذا المربى بشدة، لذا لست متأكدة من أنني سأشاركه مع أي شخص".

واستلمت بلاكوير مرطبانا من المربى أيضا، ونشرت صورة لها عبر خاصية "القصص" على موقع "إنستغرام"، أرفقتها بتعليق: "مربى الفراولة يجعلني سعيدة. وأنا أحب المربى الخاص بك".

وكشف عن العلامة الأولى لمشروع ماركل التجاري الجديد في شهر مارس، عندما عادت إلى موقع "إنستغرام"، بعد إلغاء حسابها الشخصي في عام 2018.

وأعادت ماركل تسمية صفحتها بـ"American Riviera Orchard"، إذ أكدت الصفحة أن الدوقة تديرها بالفعل.

وأدى البحث في قاعدة بيانات العلامات التجارية العامة إلى الحصول على معلومات حول علامة تجارية تطابق علامة شركة ماركل الجديدة.

ووفقا للسجلات، تقدم هذه الشركة سلعا للبيع بالتجزئة مثل مرطبانات المربى، والزبدة، وأدوات ومفارش المائدة، وكتب الطبخ، والوصفات الرقمية.

المصدر: RT