مصر.. مذيعة شهيرة تكشف عن محاولة اختطافها وتعرضها للسحل

كشفت الإعلامية المصرية الشهيرة فيفيان الفقي أنها تعرضت لمحاولة اختطاف وسرقة من طرق سائق بشركة "أوبر".

وقالت المذيعة إنها لم تتحدث عن الواقعة إلا بعد حصولها على حكم قضائي بحبس السائق وتعويض قدره 100 مليون جنيه من الشركة، مضيفة أنها في يوم 7 فبراير 2022، طلبت عبر تطبيق "أوبر" سيارة لتوصيلها إلى منطقة التجمع الخامس، لكنها فوجئت بتغيير السائق للمسار المتفق عليه.

وأوضحت أنها تحدثت مع السائق وسألته عما إذا كان لا يعرف الطريق فلم يرد، وتفاجأت به يتوقف بالسيارة وينزل منها ويفتح بابها الخلفي طالبا منها النزول وتسليمه حقيبته ومتعلقاتها، مؤكدة أنها اضطرت للصراخ والاستغاثة بالمارة لكنه واجه ذلك بجذبها بالقوة وسحلها على الأرض وضربها والحصول على أموالها وهاتفها.

وأشارت الفقي إلى أن الواقعة حصلت أمام مجمع سكني، فسمع الأهالي صراخها وسارعوا لإنقاذها من بين يديه، فطلبت منهم ضرورة تفريغ كاميرات المراقبة لإثبات الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد الحصول على رقم السيارة من معرفة صاحبها، وتبين أنه يقوم بتأجيرها للسائق المتهم، ليقوم بتشغيلها لحساب شركة "أوبر" مقابل نسبة من الأموال.

وقالت المذيعة المصرية إن السائق كان يبدو تحت تأثير المخدرات، لذلك تواصلت مع الشركة وأبلغتهم بالواقعة، وتفاجأت بردهم، حيث أخبروها أن الشركة تقوم بتأجير التطبيق وليس الكشف عن السائقين والقيام ببحث جنائي عنهم.

وتابعت فيفيان الفقي أنها تواصلت مع محاميها الذي قدم كافة المستندات وتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود وأثبت مسؤولية الشركة والسائق، موضحة أن النيابة قدمت السائق للمحاكمة، حيث تم الحكم عليه بالحبس عام، والحصول على تعويض من الشركة قدره 100 مليون جنيه.

المصدر: القاهرة 24