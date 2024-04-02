جريمة شرف مروعة في باكستان.. شاب يصور شقيقه وهو يخنق أختهما حتى الموت بحضور والدهم (فيديو)

اعتقلت الشرطة الباكستانية شابا قام بتصوير شقيقه وهو يخنق أختهما حتى الموت في جريمة شرف مروعة هزت الشارع الباكستاني، وأثارت حالة من الغضب على السوشيال ميديا.

وقُتلت ماريا بيبي، 22 عاما، ليلة 17 مارس، على يد شقيقها محمد فيصل وبحضور والدها عبد الستار، بالقرب من بلدة توبا تيك سينغ في إقليم البنجاب بوسط شرق البلاد.

ويظهر مقطع فيديو، صوره شهباز، شقيق الشابة الآخر، فيصل وهو يخنقها على سرير في منزل العائلة بينما كان والدهما يجلس في مكان قريب.

وفي وقت ما، يظهر في الفيديو شهباز وهو يقول "يا أبتاه، قل له أن يتركها"، ولكنه رفض بينما يواصل شقيقه خنق ماريا لأكثر من دقيقتين. وعندما ينتهي فيصل، يقدم له والده الماء ليشرب.

وقال عطا الله المسؤول في الشرطة في توبا تيك سينغ: "اكتشفت الشرطة في 24 مارس أن الفتاة مات لأسباب غير طبيعية. لقد سجلنا قضية وأصبحنا أصحاب الشكوى".

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The situation of #Pakistan is getting worse day by day

Father and brother strangled 22-year-old daughter Maria Bibi to death . After killing the deceased, they buried him quietly.

.How are these devilish people that in the presence of the father,...👇 pic.twitter.com/Twv2pjHPPz — 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡𝐮𝐝𝐝𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐭𝐢𝐡 | صلاح الدین فاتح (@fatih_1445) March 29, 2024

وقال الضابط إنه تم القبض على ستار وفيصل على الفور، فيما تم اعتقال شهباز مساء السبت لتحديد مدى تورطه.

وأضاف أن جريمة القتل تحمل كل سمات جريمة "الشرف". كما تم القبض على زوجة شهباز، التي ظهرت أيضا في الفيديو.

ويعمل جزء كبير من المجتمع الباكستاني بموجب قانون "شرف" صارم، حيث تدين النساء بالفضل لأقاربهن الذكور فيما يتعلق بالخيارات المتعلقة بالتعليم والتوظيف ومن يمكنه الزواج.

وتُقتل مئات النساء على يد رجال في باكستان كل عام بزعم انتهاك هذا القانون.

وتم الإبلاغ عن 384 جريمة شرف في عام 2022 وحده، وفقا للجنة حقوق الإنسان الباكستانية. لكن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، حيث تميل العائلات إلى حماية القتلة، وهم في الغالب أقارب من الذكور.

المصدر: "cbsnews"