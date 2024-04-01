صورة متداولة لـ"رداء النبي محمد"..ما حقيقتها؟ وما علاقة المتحف المصري بها؟ (صورة + فيديو)

نشر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، صورة زعموا أنها تظهر رداء النبي محمد، فما حقيقتها؟ ولمن يعود هذا الرداء.

تظهرالصورة التي يتداولها الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل على حساباتهم، ثوب قديم معروض داخل ما يبدو أنّه متحف.

وجاء في التعليق المرافق له: "قميص رسول الله…صلي على النبي".

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وعقب التفتيش عن أصل الصورة، تبين أنها تعود لرداء معروضٍ في المتحف المصري في مدينة تورينو الإيطالية المخصص حصرا للحضارة المصرية القديمة، حيث جاء في الوصف المرافق أن الرداء المصنوع من الكتان يعود عمره لأكثر من ألفي سنة قبل الميلاد بين فترة حكم الأسرتين المصريّتين الخامسة والسادسة.

وقد عثر على هذا الرداء مطويا إلى جانب رفات صاحبه.

وتبين أن الصورة المتداولة في المنشورات، متطابقة مع لقطة من هذا الفيديو العائد لجولة في المتحف.

المصدر: RT + "فرانس برس"