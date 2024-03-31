اشتباك عنيف بين فتيات داخل مقهى شهير في مصر.. والسلطات تحقق (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر شجارا عنيفا بين مجموعة من الفتيات داخل فرع مقهى "ستاربكس" بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

ويظهر الفيديو كيف شرعت إحدى الفتيات في الاعتداء بالضرب المبرح على أخرى، وتصاعد الموقف بتبادل الشتائم والألفاظ النابية بينهما، ليتحول بشكل سريع إلى اعتداء بدني، وتبادل للضرب بشكل عنيف.

البنات الي موجوده في فيديو خناقة ستاربكس التجمع الخامس ملفتش نظري في الموضوع كله ان المفروض ستاربكس مقاطعة بس البنات دول الي بيطلعوا يرقصو علي التيك توك مش من سكان التجمع pic.twitter.com/TKaTnTT7kv — Ahmed Taher 🇵🇸 (@taher10111987) March 31, 2024

وحاول بعض الشباب التدخل لفض الشجار لكن دون جدوى، وتطور الأمر لتشتبك معهن صديقاتهن.

في غضون ذلك، قامت وحدات المباحث بوزارة الداخلية المصرية بجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لفك غموض هذه الحادثة، وتحديد المسؤولين عنها. وتجري الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية عمليات مراجعة دقيقة لمقطع الفيديو.

#مصر👀 خناقة بنات داخل أحد فروع #ستاربكس في التجمع الخامس

ماصار ستاربكس ستار بوكس وبعدين وين المقاطع؟ المكان مليان !!#غزة_تُبادpic.twitter.com/aEjWYnRk45 — Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) March 31, 2024

المصدر: RT