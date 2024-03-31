 
مباشر

اشتباك عنيف بين فتيات داخل مقهى شهير في مصر.. والسلطات تحقق (فيديو)

مجتمع

اشتباك عنيف بين فتيات داخل مقهى شهير في مصر.. والسلطات تحقق (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9hn

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر شجارا عنيفا بين مجموعة من الفتيات داخل فرع مقهى "ستاربكس" بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

ويظهر الفيديو كيف شرعت إحدى الفتيات في الاعتداء بالضرب المبرح على أخرى، وتصاعد الموقف بتبادل الشتائم والألفاظ النابية بينهما، ليتحول بشكل سريع إلى اعتداء بدني، وتبادل للضرب بشكل عنيف.

وحاول بعض الشباب التدخل لفض الشجار لكن دون جدوى، وتطور الأمر لتشتبك معهن صديقاتهن.

في غضون ذلك، قامت وحدات المباحث بوزارة الداخلية المصرية بجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لفك غموض هذه الحادثة، وتحديد المسؤولين عنها. وتجري الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية عمليات مراجعة دقيقة لمقطع الفيديو.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا