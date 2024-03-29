مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الفطر فلكيا

كشف مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة عن موعد عيد الفطر المتوقع لشهر رمضان هذا العام، فلكيا.

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وجاء في بيان نشره "مركز الفلك الدولي" في صفحته على منصة "إكس": "باعتماد رؤية الهلال: الأربعاء 10 أبريل.. عيد الفطر السعيد"،

وأضاف البيان: "بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الاثنين 8 أبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان فيها".

وتابع: "أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين 8 أبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر السعيد فيها".

وأوضح المركز قائلا: "وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين"، مضيفا: "وعليه، من المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا، ولا يستبعد أن يعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 أبريل عيد الفطر فيها".

واستطرد: "وبالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي":

- في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و58 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب.

- في أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة.

- في الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة.

- في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة.

- في القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة.

- في الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة.

- والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وأكمل موضحا: "ولمعرفة معاني هذه الأرقام (المذكورة أعلاه)، تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده".

باعتماد رؤية الهلال: الأربعاء 10 نيسان/إبريل عيد الفطر السعيد



بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 08 نيسان/إبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش… pic.twitter.com/tuULaC78oF — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 28, 2024

المصدر: RT