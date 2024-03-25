كشف تأثير الأفلام الإباحية على الرجال

اكتشف علماء سويسريون أن مشاهدة الرجال المتكررة للإفلام الإباحية يمكن أن تؤثر سلبا في حياتهم الجنسية.

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وتشير مجلة Psychological Medicine إلى أن حوالي 100 ألف رجل أعمارهم بحدود 20 عاما شاركوا في هذه الدراسة. وزع الباحثون على المشاركين في البداية استمارات تتضمن اسئلة عن عدد المرات التي يشاهدون فيها الأفلام الإباحية، وبعد ذلك قاسوا ثلاثة مؤشرات رئيسية- تقييم حالتهم الجنسية، الوظيفة الجنسية والرضا الجنسي.

واتضح للباحثين، أنه كلما زاد عدد مقاطع الفيديو التي شاهدها الرجال بمرور الوقت، زاد احتمال تعرضهم للعجز الجنسي. وأن تكرر مشاهدة الأفلام الإباحية أدى إلى ظهور مشكلة الانتصاب وتحقيق القذف لدى المشاركين.

ويشير الباحثون يمكن أن تدفع هذه الأفلام الرجال إلى أن مقارنة أنفسهم بالممثلين. فمثلا يرتبط تكرار مشاهدة الأفلام الإباحية بمستوى عدم الرضا عن حجم القضيب.

ووفقا لهم، تظهر النتيجة أن إنتاج هذه الأفلام يستهدف المشاهدين الذين غالبيهم من الرجال الذين يعانون من انخفاض نوعية حياتهم الجنسية.

المصدر: لينتا. رو

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