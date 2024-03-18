مفتي مصر: ممارسة الذكاء الاصطناعي تكليف شرعي من الله للإنسان (فيديو)

أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام اليوم الاثنين، أن "من يمارس الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة فهو يقوم بتكليف شرعي من الله".

وخلال لقائه الرمضاني اليومي ببرنامج "اسأل المفتي"، استشهد شوقي علام بالآية الكريمة: "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ» والآية "أَفَلَا يَعْقِلُونَ"، إلى غير ذلك من الآيات الداعية إلى الفكر وإلى أعمال العقل والتدبر".

وأضاف: "المهم أن يسير المنتج العلمي الجديد، الذي ليس هو فقه، وليس توحيد، وليس تفسير وليس وليس.. من العلوم الشرعية المعهودة، من الكيميا والفيزيا والهندسة والطب والبحوث المعاصرة والجامعات التي أصبحت متخصصة للغاية، وربما أبسط أجزاء العلم أصبحنا ننشئ لها جامعات وأقسام علمية ومعاهد وكليات معينة، هذا كله لأننا مأمورون شرعا بأن نسير حركة الحياة بأسباب هذه الحياة في الوقت الذي نعيشه وأن نأخذ بكل الأسباب ولكن أن يكون المنتج في النهاية لصالح الإنسان ولا يضره".

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وشدد علام قائلا: "ولذلك سقف البحث العلمي هو الجانب الأخلاقي، حتى أن القانون المصري يحدد ذلك، بالإضافة إلى العلماء جميعا..الانفلات من دائرة الأخلاق بالنسبة لهذه العلوم، يؤدي إلى مردود سلبي للعالم كله".

المصدر: "ًصدى البلد"