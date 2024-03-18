"عجوز الغابات" يشارك في الانتخابات الرئاسية الروسية

أدلى سليم غارييف، البالغ من العمر 92 عاما والذي استقر في غابات جمهورية بشكيريا الروسية منذ 50 عاما، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقد قام أعضاء لجنة الانتخابات في منطقة (بيلوريتسكي) بجمهورية بشكيريا الروسية بإحضار صندوق اقتراع للانتخابات الرئاسية إلى الناسك. ووصل أعضاء لجنة الانتخابات إلى منزله على الدراجات النارية المخصصة للسير على الثلج في المناطق الوعرة الخالية، حيث وقطعوا مسافة 21 كم.

وجدير بالذكر أن سليم غارييف يعيش في الغابة منذ 50 عاما، ويقوم بزيارته ابن أخيه الذي يهتم به ويحضر له أمتعة ومواد غذائية بشكل دائم. وقد زاره مؤخرا فريق سينمائي من تلفزيون الجمهورية ليصوّر عنه فيلما. وفي وقت سابق أبلغ أقارب سليم لجنة الانتخابات عن رغبته في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

dzen.ru

يذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في روسيا في الفترة ما بين 15 و17 مارس الجاري، وشارك فيها نحو 74% من الناخبين المسجلّين في روسيا وخارجها، وفاز في الانتخابات الرئيس الحالي فلاديمير بوتين الذي حصل على 87.33% من أصوات الناخبين.

المصدر: نوفوستي