تدخل السيسي في قضيتها.. محامي "فتاة الشروق" يكشف عن "مفاجأة جديدة" بعد وفاتها

كشف محامي الشابة المصرية حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق" عن "مفاجأة" قد تطرأ على القضية.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم، قال المحامي: "إن المتهم ستتم إحالته إلى المحكمة المختصة والاستعانة بشاهد الإثبات".

وفجر المحامي "مفاجأة" بخصوص قضية "فتاة الشروق"، حيث أكد أن "هناك إمكانية بتعديل القيد والوصف الخاص بالقضية، بدلا من الشروع في القتل إلى تهمة القتل الخطأ".

ولفت إلى أن حبيبة قضت الفترة الأخيرة في العناية المركزة وكانت حالتها تسوء يوما بعد يوم، وكان يتم علاجها داخل مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة.

هذا وتوفيت حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق" بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة خوفا من محاولة خطف، وقد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قضيتها.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تعاني من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.

وأفاد التقرير بأن المريضة أحضرت إلى المستشفى وهي تعاني من اضطراب في درجة الوعي، بعد ادعاء حادث طريق، وتم تركيب أنبوبة حنجرية وعمل أشعة مقطعية على المخ، وتبين وجود نزيف بالمخ، وتم نقل المصابة إلى المركز الطبي العالمي بناء على طلب الأهل.

من جانبه قال الشاهد على واقعة حبيبة الشماع، ويدعى عمرو بلال: "أنا جيت عشان أدلي بشهادتي، واللي حصل إنه أثناء استقلالي سيارة ماركة سوزوكي، وكنت راكب جنب صاحبها السائق، واحنا ماشيين على طريق السويس، تجاه القاهرة، ومعانا مجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فوجئنا أنا وقائد السيارة، ببنت بترمي نفسها من عربية على سرعة كبيرة، بعد ما فتحت باب السيارة الخلفي الأيمن، وصاحب العربية اللي كانت راكباها، سابها وكمل في طريقه وموقفش، فإحنا وقفنا على يمين الطريق، وجرينا عليها لإسعافها وإفاقتها".

وأضاف الشاهد على واقعة فتاة الشروق في التحقيقات: "البنت قالتي إن السواق اللي كان في العربية هو سواق أوبر وإنه ضايقها، وعشان كده هي رمت نفسها من العربية، فقمت روحت معاها لمستشفى الشروق العام، وبعدها توجهنا إلى عيادات مدينتي، وكتبولنا على خروج وتم نقلها للمركز الطبي العالمي، علشان تدخل عناية لإنها كان مغمى عليها ودخلت في غيبوبة".

وسبق أن وجهت دينا إسماعيل، والدة الفتاة حبيبة فتاة الشروق الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائلة: "أشكر الرئيس السيسي لتواصله الشخصي معنا وإعلانه تقديم كل المساعدات لبنتي".

وأضافت خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني: "أطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد"، متابعة: "بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه، وقدم كافة المساعدات التي في الدنيا..الرئيس السيسي قال أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برة تتعالج، مضيفة: طبعًا ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع".

وتشغل مأساة فتاة تدعى حبيبة الشماع الرأي العام في مصر بعدما ألقت بنفسها من سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة، خشية تعرضها للاختطاف من قبل السائق.

المصدر: "المصري اليوم" + "اليوم السابع"