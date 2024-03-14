كيف تؤثر الحالة النفسية على الرغبة الجنسية لدى الرجال؟

تحدد الرغبة الجنسية لدى الرجال إلى حد كبير من خلال المكونات البيولوجية، حيث أن الرجل، بالإضافة إلى الاهتمام الجنسي، يحتاج إلى تحقيق الانتصاب والقذف.





وتشير الدكتورة يلينا توتشكوفا أخصائية علم الجنس (Sexology) في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أنه بالإضافة إلى المكون البيولوجي، تلعب الحالة العاطفية والنفسية دورا مهما في تحديد الرغبة الجنسية لدى الرجال.

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ووفقا لها، هناك عوامل ضارة كبيرة تؤثر سلبا في الرغبة الجنسية لدى الرجال، منها:

- الإجهاد – يمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة مثل العمل، والمشكلات المالية، ومشكلة في العلاقات، ومشكلات شخصية. ويمكن أن يؤدي الإجهاد طويل الأمد إلى مشكلات في الانتصاب وتطور العديد من الاختلالات الوظيفية في نفس الوقت.

- القلق - القلق المستمر يمكن أن يشتت الانتباه عن التحفيز الجنسي ويؤدي إلى صعوبة الوصول إلى النشوة الجنسية، ويسبب مشكلات في الانتصاب ويقلل الرغبة في ممارسة الجنس.

- الشعور بالذنب والعار - كلما زاد اهتمام الرجل بحياته الجنسية، كلما زادت المشكلات المحتملة التي يواجهها مع الرغبة. لأنه إذا كان الجنس يسبب الذنب أو العار، فإن الرغبة الجنسية تنخفض حتما.

- الرجال الذين يعانون من الاكتئاب والتعب، وانخفاض الطاقة، واضطرابات النوم، يعانون من انخفاض أو كبت الرغبة الجنسية. ويعتبر اختفاء التخيلات الجنسية علامة سيئة.

- كما تعتبر الصراعات المتكررة والمطولة في العلاقات سببا خطيرا لانخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجل. مثل هذه الصراعات تلحق ضررا كبيرا باحترام الذات، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبا في الرغبة بممارسة العلاقة الحميمة.

ولكن وفقا لها، هناك عوامل مفيدة تساعد على زيادة الرغبة الجنسية.

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وتقول: "المشاعر الإيجابية - الفرح والبهجة والسرور والموقف الإيجابي تجاه الحياة - يمكن أن تحسن الرغبة الجنسية وتعزز الإحساس بالجنس. النشاط البدني – ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يحسن مزاج الرجل، ويقلل من التوتر، ويساعد على الشعور بمزيد من النشاط وتحسن الوظيفة الجنسية. لأن النشاط البدني يساعد على زيادة إفراز الإندورفين، وهرمونات السعادة التي تزيد الرغبة الجنسية".

ووفقا لها، يساهم التواصل الجيد والحميمية العاطفية بين الزوجين، في زيادة الرغبة الجنسية وفتح المحادثات حول الرغبات والتخيلات الجنسية. ويساعد هذا التواصل على فهم بعضهما البعض بشكل أفضل ويخلق جوا من الثقة والراحة، ويفتح أيضا الباب أمام التجارب المشتركة والملذات الجديدة.

وتقول في ختام حديثها: "عموما، تلعب الحالة العاطفية والنفسية دورا مهما في تحديد الرغبة الجنسية لدى الرجال. ودعم الصحة النفسية وإدارة الحالة العاطفية مفيدان للحفاظ على حياة جنسية صحية لدى الرجال".

المصدر: Gazeta.Ru