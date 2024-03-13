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مصري يقتل زوجته قبل الإفطار ويبلغ الشرطة

مجتمع

مصري يقتل زوجته قبل الإفطار ويبلغ الشرطة
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شهدت قرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ في مصر، أول واقعة مؤسفة في نهار رمضان إذ أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته خنقا داخل منزل الزوجية بالقرية قبل الإفطار.

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البداية كانت عندما تلقت قوات الأمن إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين يؤكد فيه أنه حدثت مشادة بينه وبين زوجته داخل منزل الزوجية وأنه قام بخنقها.

وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث وتبين وفاة الزوجة وتدعى "رنا. ع أ" 24 عاما، وذلك عقب مشادة كلامية حدثت بينهما تطور الأمر إلى تعدي الزوج على زوجته وإنهاء حياتها خنقا

فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي جري إخطارها بالواقعة وتباشر أعمال التحقيق.

المصدر: القاهرة 24

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