نصائح للتخلص من سمة "الشخص المريح"

تشير عالمة النفس ناتاليا ميشينا، إلى أن ما يميز الشخص "المريح" هو أنه ينتهك راحته ويعطي الآخرين وقته وماله وطاقته. فكيف يمكن التخلص من هذه الحالة؟.



وتقول ميشينا في حديث لـ Gazeta.Ru: "يعطي الشخص المريح (الملائم) لكونه يعتقد "هم يحتاجونني أكثر مني". أي يلعب هؤلاء الأشخاص من وجهة نظر نفسية، في العلاقات دور "المنقذ" الذي يتحمل مسؤولية الآخرين. لذلك في العلاقات التي يوجد فيها "منقذ"، هناك دائما "ضحية" قريبة، تكون سعيدة بنقل مسؤوليتها".

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ووفقا لها، قد يرتبط السعي للظهور "شخصا مريحا" بثلاثة عوامل رئيسية.

وتقول: "العامل الأول، هو اعتقاد الشخص بأن "هناك حاجة إليه فقط عندما يكون مفيدا". وتؤكد أن هذا الاعتقاد يتشكل عندما يشعر الشخص، كطفل صغير، أنه "غير ضروري" بالنسبة للأم/الأب أو لشخص يحل محلهما، ولكن يمنح الاهتمام عندما يكون "مفيدا".

والعامل الثاني هو تحريم "الأنانية".

وتقول: "الخجل من الأنانية بشكل عام هو أمر شائع جدا في التربية والتعليم. أنا ألاحظ أثناء العمل مع الزبائن، أن مفهوم "الأنانية" لدى الزبون مرتبط بإحساسه برغباته واحتياجاته الخاصة. أي أنه يعتقد إذا أدرك احتياجاته ورغباته، يصبح أنانيا تلقائيا، وهذا أمر مخزي لا يطاق".

والعمل الثالث هو توجيه الوالدين "لا تعش".

وتقول: "هذه رسالة من أحد الوالدين إلى الطفل، التي ينظر إليها الطفل على أنها قاعدة غير مشروطة وحظر - لا أستطيع أن أفعل شيئا. في هذه الحالة، لا يمكنني العيش. إن الشخص الذي يحمل هذا التوجيه يشعر بالذنب لأنه حي، ويحاول التعويض عن ذلك من خلال إفادة الآخرين".

وللتخلص من هذه الحالة وفقا لها، يجب على الشخص أن يفهم جيدا الأسباب الكامنة وراء هذا النمط. وهناك العديد من التوصيات حول كيفية التخلص من هذه الحالة.

وتقول: "يجب على الشخص تذكر أنه عندما يتحمل مسؤولية شخص آخر، فإنه يحرمه من فرصة تعلم حل مشاكله بنفسه. فمثلا، الصديق الذي يقترض منه المال مرة أخرى لن يتعلم أبدا كسب المزيد أو العيش في حدود إمكانياته. لذلك عليه أن يسأل نفسه "كم نقطة من 10 نقاط يمكن لهذا الشخص أن يحل هذا الشخص مشاكله بنفسه؟ وماذا سيتعلم في المستقبل إذا قلت له الآن لا؟".

وتنصح الطبيبة، بأن على الشخص عندما يطلب منه المساعدة في حل مشكلة ما، ويصعب عليه الرفض، أن يكرر بينه وبين نفسه أنه "موجود" وعليه تذكر ثلاثة أسباب تعطيه الحق في الرفض. وعليه أن يسأل نفسه- ما الذي سيجنيه مستقبلا إذا رفض الآن.

المصدر: Gazeta.Ru