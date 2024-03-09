جريمة قتل مروعة تهز ولاية تيبازة الجزائرية

شهدت ولاية تيبازة غرب الجزائر العاصمة، وقوع جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها مديرة المحطة التجريبية لتربية الأسماك البحرية، إثر تعرضها لطعنات سكين قاتلة من قبل شاب.

وأفادت صحيفة "الشروق" بأن "الجريمة وقعت بحي سيدي بومعزة ببواسماعيل في ولاية تيبازة مساء الجمعة، راحت ضحيتها مديرة المحطة التجريبية لتربية الأسماك البحرية التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات السيدة جميلة فرحان، إثر تعرضها لطعنات سكين قاتلة من قبل شاب".

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وأضافت أن "الضحية وهي في عقدها الخامس كانت بمنزلها العائلي، عندما تعرضت لطعنات بالسكين من قبل شاب ثلاثيني الذي نفذ جريمته وغادر المنزل قبل أن يتفطن له سكان الحي الذين ألقوا عليه القبض واتصلوا بمصالح الأمن التي تدخلت على الفور واقتادته إلى مقر أمن الدائرة".

هذا وتضاربت المعلومات حول أسباب الجريمة لاسيما أن الضحية تتمتع بسمعة طيبة في أوساط الحي ومقر عملها في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الأمنية المتواصلة.

المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية