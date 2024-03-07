الموضوع وصل البرلمان.. مغربي ينجو من الموت إثر تعرضه لهجوم خنزير بري

نجا مغربي من دوار تونمان بجماعة سيدي أحمد أوموسى بإقليم تيزنيت جنوب المملكة من الموت بأعجوبة إثر تعرضه لهجوم من طرف خنزير بري نهاية شهر فبراير الماضي.

وحسبما أوردته مصادر محلية، فقد أصيب الضحية بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى الذي مكث فيه إلى حين تماثله للشفاء.

ووصلت تداعيات هذه الواقعة الخطيرة إلى البرلمان بعد توجيه النائبة عن فريق "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، خديجة أروهال، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وكشفت النائبة أن الهجوم الذي تعرض له المواطن ليس الأول من نوعه حسب إفادات الساكنة المحلية، بل سبقته حوادث مماثلة في ظل التزايد المهول للخنازير البرية بالمنطقة.

وأضافت النائبة أن تكرر هذه الاعتداءات والهجمات جعلت الساكنة تعيش على وقع الذعر والخوف المستمر على أنفسها وعلى حياة فلذات أكبادها وعلى ممتلكاتها.

ووفقا للمتحدثة فإن الخنازير البرية تعرف تكاثرا متواصلا بالمنطقة منذ سنوات حيث تسببت في تدمير العديد من المزروعات المعيشية، فيما حاول السكان مرارا وتكرارا إيجاد حلول لهذه المشكلة غير أن مساعيهم لم تصل إلى النتيجة المرجوة.

وأشارت أروهال إلى أن هذه الآفة تجاوزت حدود الإضرار بالمزروعات ووصلت إلى تهديد سلامة المواطنين.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن الوضع القائم يتطلب أولا تعويض المتضررين عما لحقهم من أضرار جراء تكاثر الخنازير البرية بالجماعة، وتنظيم حملات صيد مكثفة للحد من انتشارها.

وشددت على أن الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل حسب شهادات الساكنة.

المصدر: "Agadir 24"