ليبيا.. خمرة مسمومة تودي بحياة 3 أشخاص وتصيب اثنين آخرين بفشل كلوي

أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا القبض على متعاطي خمر تسبب في وفاة ثلاثة من رفاقه، وإصابة اثنين آخرين بالفشل الكلوي، بعد إضافته محلولا طبيا إلى الخمر الذي تعاطوه.

ووفقا لما ذكره جهاز البحث الجنائي، اليوم الجمعة، وردت معلومات للجنة القبض التابعة لإدارة التحقيقات والاستيفاء بجهاز البحث الجنائي معلومات مفادها وجود حالتي تسمم في مستشفى بنغازي الطبي إثر تناولهما "خمرة محلية مسمومة"، وفق بيان صادر عن الجهاز.

وبعد انتقال لجنة القبض إلى المستشفى، لمعاينة المصابين وجمع معلومات عن مصدر تلك الخمرة، تبين أن المصاب الأول موجود بالعناية الفائقة، وقد أصيب بفشل كلوي وفقد البصر، وحالته الصحية حرجة، وذلك قبل أن يفارق الحياة، وهو مصير المصاب الثاني نفسه.

وتوصلت مجموعة القبض إلى أن المصابين الاثنين أسعفا من منطقة حي السلام، وبعد الانتقال إلى المنطقة، تبين أن شخصا آخر توفي داخل منزله.

وجرى التعرف على المتوفى، وتبين أن سبب وفاته يرجع إلى تناوله خمرة مركبة ومصنعة محليا من مادة "السبرتو"، كما اتضح أنه تناول هذه الخمرة برفقة خمسة أشخاص آخرين، بينهم الشخصان المتوفيان.

وأُبلغت لجنة القبض بوجود مصابين اثنين بفشل كلوي داخل أحد المستشفيات الخاصة في مدينة بنغازي، وبعد التحقيق معهما كشفا عن مصدر الخمر الذي تبين أنه صديقهم السادس بمعاونة أحد المتوفين في الواقعة.

المصدر: بوابة الوسط