السعودية.. مقطع فيديو يوثق لحظة إعلان فصل التوأمين السياميين النيجيريين "حسنة وحسينة" (فيديو)

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية أنه تم فصل التوأمين السياميين النيجيريين "حسنة" و"حسينة" بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الوزارة بالرياض.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بنجاح عملية فصل التوأمين السياميين النيجيريين "حسنة" و"حسينة"، لافتة إلى أن الطفلتين بصحة جيدة.

ونشرت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو يظهر لحظة إعلان فصل التوأمين السياميين.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد ذكرت أنه إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بدأ الفريق الطبي والجراحي السعودي المتخصص في عمليات فصل التوائم السيامية صباح اليوم الخميس، عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي السعودي لعمليات فصل التوائم السيامية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن التوأمين تشتركان في أسفل القولون والجهاز البولي والتناسلي وعظمة الحوض وفي أسفل قناة العمود الفقري وبعض الأعصاب السفلية، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن تجرى العملية على 9 مراحل وتستغرق حوالي 14 ساعة، ويشارك فيها 38 من الاستشاريين والمختصين والفنيين والكوادر التمريضية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة الأعصاب للأطفال، مشيراً إلى أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة ونسبة نجاحها 70%؜.

وكان قد صرح بأن من المتوقع أن يتم فصل التوأمين، وأن يكون لكل طفل طرفان سفليان مستقلان، وأن يتم نقل التوأم بعد انتهاء العملية إلى العناية المركزة للأطفال للمراقبة والافاقة.





المصدر: RT + "واس" + "عكاظ"