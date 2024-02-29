غضب كبير في سوريا بعد تداول فيديو اعتداء 7 أشخاص على فتاة في الرقة

أثار مقطع فيديو متداول لـ7 أشخاص بصدد الاعتداء على فتاة في ريف محافظة الرقة السورية، غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة في مطلع العشرينات، تتلقى ضربا مبرح على يد عدد من الرجال والقاصرين.

تحت مسمى "الشرف" وبطريقة وحشية اعتداء مجموعة من الذكور بالضرب على فتاة في مطلع العشرينات في منطقة تل السمن.#الرقة_تذبح_بصمتpic.twitter.com/HiPlOHpHcS — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) February 27, 2024

وأفادت مصادر محلية بأن الواقعة حصلت في بلدة تل السمن الريفية ذات الطابع العشائري، والتي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقالت المصادر إنه تم اعتقال 3 من المشاركين في الاعتداء، الذي يعتقد أنه تم بحجة "الدفاع عن الشرف"، فيما يتم البحث عن بقية المعتدين الفارين.

اسلام دين الوحوش.. طبقوا الشريعة يا بهايم .

تعرضت فتاة مسلمة للضرب الوحشي في شوارع الرقة/سوريا على يد عائلتها في جريمة "قتل شرف".



طاردتها عائلتها في الشوارع وسحبتها من شعرها.

كانت تصرخ وظل الجميع يراقبون.



واحدة من آلاف جرائم الشرف بين المسلمين. pic.twitter.com/BGUAoUuHUs — ٲحمد شهاب (@mdshb2332128407) February 27, 2024

وأثارت الواقعة غضبا بين رواد مواقع التواصل، الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين، خاصة أن العديد من المناطق في سوريا سبق لها أن شهدت حوادث مماثلة، يتم من خلالها الاعتداء على النساء وحتى قتلهن في بعض الأحيان بدافع "الشرف".

تتعرض فتاة #للضرب_المبرح وسط الشارع من قبل عدة اشخاص من ذويها بينهم #أطفال يتناوبون على ضربها تحت مسمى "#الشرف" فيما تصرخ الفتاة "#والله_بنية والله بنية" ويرد رجل من المعتدين "أضرب حيل أضرب.. أضرب..".

◾️هذه الحادثة جرت في قرية #تل_السمن، التي تبعد نحو ٣٠ كم عن مدينة #الرقة والتي… pic.twitter.com/xVqzhX8mjq — Ivan Hassib (@Ivan_Hassib) February 27, 2024

بحجة "الدفاع عن الشرف".. فتاة تتعرض للضرب بطريقة وحشية وسط الشارع في محافظة #الرقة شرقي #سوريا.

🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞 pic.twitter.com/ARMZdqE1wA — محمد السهلي (@3GB_1) February 27, 2024

المصدر: RT