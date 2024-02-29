 
مباشر

غضب كبير في سوريا بعد تداول فيديو اعتداء 7 أشخاص على فتاة في الرقة

مجتمع

غضب كبير في سوريا بعد تداول فيديو اعتداء 7 أشخاص على فتاة في الرقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2k6

أثار مقطع فيديو متداول لـ7 أشخاص بصدد الاعتداء على فتاة في ريف محافظة الرقة السورية، غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة في مطلع العشرينات، تتلقى ضربا مبرح على يد عدد من الرجال والقاصرين.

وأفادت مصادر محلية بأن الواقعة حصلت في بلدة تل السمن الريفية ذات الطابع العشائري، والتي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقالت المصادر إنه تم اعتقال 3 من المشاركين في الاعتداء، الذي يعتقد أنه تم بحجة "الدفاع عن الشرف"، فيما يتم البحث عن بقية المعتدين الفارين.

وأثارت الواقعة غضبا بين رواد مواقع التواصل، الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين، خاصة أن العديد من المناطق في سوريا سبق لها أن شهدت حوادث مماثلة، يتم من خلالها الاعتداء على النساء وحتى قتلهن في بعض الأحيان بدافع "الشرف".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا