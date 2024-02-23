سعد لمجرد بعد خروجه من السجن بعفو مؤقت: "وحشتني أرض بلادي وسماع الأذان"

أعرب الفنان المغربي سعد لمجرد عن اشتياقه الكبير لعودته لحياته الطبيعية وممارسة نشاطه الفني مع جمهوره، وذلك بعد خروجه من السجن بعفو مؤقت من القضاء الفرنسي.

وقال سعد لمجرد في تصريحات إذاعية: "دائما يوحشني والدي، وتوحشت بلادي وأرض بلادي، توحشت سماع الأذان".

وأضاف "توحشت أغني في المغرب بالدارجة وأتجاوب مع الناس، وتوحشت احتفل مع أهلي وأحبابي وأحيي حفل زفاف أو سبوع".

وأُفرج عن الفنان المغربي سعد لمجرد مؤقتا بعد دخوله السجن الفترة الماضية في قضية اغتصاب فتاة فرنسية، وحكم عليه بـ 6 سنوات سجن ولكنه خرج في عيد الفطر بعفو مؤقت.

وفي يناير 2023 قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن سعد لمجرد 6 سنوات، بتهمة "الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية" عام 2016.

جدير بالذكر أنه وقبل أيام طرح سعد لمجرد أغنية "محتال الحب" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي آخر أعماله الفنية بعد خروجه من السجن بعفو مؤقت من القضاء الفرنسي.

المصدر: "Med Radio" + وسائل إعلام