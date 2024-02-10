ولا يزال التحقيق مستمرا.. الشرطة السويسرية تعتقل زوج مصرية بعد العثور على جثتها في نهر في سويسرا

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الشرطة السويسرية أكدت العثور على جثة مريم مجدي المصري المتغيبة في سويسرا منذ 10 أيام بعد سفرها لإعادة ابنتيها من زوجها الذي يحمل الجنسية السويسرية.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن بيان الشرطة السويسرية أنه تم العثور على المفقودة البالغة من العمر 27 عاما ميتة، وأن الزوج الذي يبلغ من العمر 32 عاما، رهن الاحتجاز.

وأوضحت الشرطة أنه جرى العثور على امرأة كانت مفقودة منذ يوم الأربعاء الماضي متوفاة، حيث وجدت الشرطة جثة المرأة هامدة على ضفاف نهر الراين بالقرب من Laufen-Uhwiesen ZH، وتم القبض على رجل مشتبه به، وهو زوجها.

وبينت أنه لا تزال الظروف غير واضحة الدقيقة لوفاة مريم مجدي، وأن الحادث موضوع التحقيقات.

وحسب "القاهرة 24"، كانت مريم مجدي قد تزوجت من شاب يحمل الجنسية السويسرية، وأنجبت منه فتاتين، فاطمة (8 أعوام)، وخديجة (6 أعوام)، وبسبب الخلافات بين الزوجين قررا الانفصال ومحاولة الاتفاق على أن تظل الفتاتان بحضانة والدتهما.

وأشار شقيق مريم إلى أن الخلافات نشأت بينها وبين زوجها بسبب حضانة البنتين، ولجأت لرفع دعوى قضائية لحضانتهما، حيث صدر لها حكم قضائي بضم حضانة البنتين وأمرت المحكمة بحق الرؤية لوالدهما.

ونعى شقيق المتوفاة، في صفحته الشخصية على "فيسبوك"، شقيقته قائلا: "البقاء والدوام لله، مريم أختي ماتت، ربنا يصبرنا على فراقك يا مريم".

المصدر: "القاهرة 24"