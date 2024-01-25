عوامل تساعد على زيادة الوزن

تعتبر الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وانخفاض الوعي الغذائي، وزيادة القلق من العوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع معدل السمنة بين السكان.

إقرأ المزيد



وتشير الدكتورة يكاتيرينا كيليبكو أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، خبيرة التغذية الروسية، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه للاحتفاظ بوزن طبيعي لا يكفي النشاط البدني، بل يجب اتباع نظام غذائي متوازن. وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تسبب انتشار السمنة في المجتمع.

وتقول: "أولاً، القلق المتزايد. لا يستطيع جميع الناس التعامل مع مشاعرهم وضغوطهم من دون طعام. وبموجب البيانات العلمية، يعترف حوالي 60 بالمئة من الأشخاص بازدياد شهيتهم بسبب التوتر. أي أن الكثيرين يتناولون المزيد من الطعام عندما يشعرون بالقلق".

إقرأ المزيد

والعامل الثاني، هو تنوع الأطعمة والمنتجات التي تخضع لمعالجة صناعية عالية والوجبات السريعة والحلويات وغيرها. جميع هذه المنتجات غنية بالسعرات الحرارية ولها قيمة غذائية منخفضة. وبناء على ذلك فإن تناولها يساهم في زيادة الوزن.

وتقول:" ثالثا، بالطبع أود أن أشير إلى انخفاض وعي الناس بمسألة التغذية العقلانية، مع توفر معلومات كثيرة ومتنوعة عن التغذية. بيد أن هذه المعلومات غالبا ما تكون متناقضة. وبالإضافة إلى ذلك ليس لدى الجميع فكرة ومعلومات كاملة عن مكونات النظام الغذائي الصحي".

واستنادا إلى ذلك، وفقا لها، يجب رفع مستوى تعليم السكان في مسألة التغذية العقلانية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"