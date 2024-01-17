مصر.. معلومات مثيرة بعد القبض على "إمبراطور الذهب" والكشف عن هويته

كشفت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية معلومات مثيرة حول القبض على إمبراطور الذهب، حيث تم ضبطه مع 160 كيلو غرام ذهب من داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر.

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وأضافت المصادر أن المتهم ضبط بعد عودته من محافظة أسوان وبحوزته الكمية المضبوطة من الذهب غير المدموغ، موضحا أن المتهم من أقدم تجار الذهب، ولديه العديد من المحال في منطقة الجمالية.

وأكدت المصادر أن المتهم يمتلك 400 كيلو غرام ذهب وهو أحد الأسباب الرئيسية في تعطيش السوق من الذهب لما يمتلكه من كميات كبيرة، مشيرا أن المتهم يدعى "روماني عيسى" ويلقب بإمبراطور الذهب.

الجديد بالذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على أحد أشهر تجار الذهب في منطقة الصاغة بمحافظة القاهرة، حيث اتهم بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل مع الذهب.

تعود الواقعة عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام تاجر خام ذهب شهير بالقاهرة بارتكاب مخالفات وحيازته عملات أجنبية بمنطقة الجمالية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: أخبار اليوم