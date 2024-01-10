الإحصاءات الروسية: متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا عام 2045 سيبلغ 84.5 سنة

تشير التوقعات الجديدة، إلى أن عدد سكان روسيا بحلول عام 2046 سيصل 150.87 مليون نسمة.

ووفقا لسيناريو متفائل فإن متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا بحلول عام 2045 سيبلغ 84.5 سنة. أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية الثلاثاء 9 يناير، نقلا عن هيئة "روستات" الروسية للإحصاءات.

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وبحسب الخبراء، في سيناريو متشائم، سيصل متوسط ​​العمر المتوقع إلى 77.1 سنة بحلول عام 2045، ووفقا للتوقعات العالية، سيصل عدد سكان البلاد إلى 150.87 مليون نسمة بحلول عام 2046.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق أن متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا تجاوز العام الجاري 73 عاما. وهكذا عاد هذا المؤشر إلى مستويات ما قبل وباء فيروس "كورونا". وأعاد الرئيس الروسي إلى الأذهان أن هذا المعدل يتأثر بعدة عوامل، منها مستوى الرعاية الطبية ودخل السكان وحالة البيئة ونوعية الظروف المعيشية وما إلى ذلك.

وجدير بالذكر أن الشيخوخة هي عملية التغيرات التي تحدث في أجسامنا، حيث يزداد احتمال الإصابة بالمرض والوفاة مع تقدم العمر. وفي الواقع فإن آلية الشيخوخة تبدأ منذ لحظة تكوين الجنين.

المصدر: تاس