أمام الملك سلمان والأمير محمد.. أمراء سعوديون يؤدون القسم عقب تعيينهم في مناصبهم الجديدة (فيديو+صور)

عقب صدور أوامر ملكية بتعيينهم بمناصبهم الجديدة، أدى عدد من الأمراء السعوديين اليوم الأربعاء القسم أمام عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس": "تشرّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض، اليوم، أصحاب السمو الملكي الأمراء، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة".

وجسب "واس"، قد أدى القسم كل من الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير خالد بن سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة تبوك، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة عسير، والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الجوف، قائلين: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

وحضر أداء القسم وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

#فيديو_واس | أمام #خادم_الحرمين_الشريفين وبحضور سمو #ولي_العهد.. أصحاب السمو الملكي الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.#واسpic.twitter.com/3AT3uovUCv — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 27, 2023

أمام #خادم_الحرمين_الشريفين وبحضور سمو #ولي_العهد.. أصحاب السمو الملكي الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة. #واسpic.twitter.com/aPlGXKg23I — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 27, 2023

المصدر: "واس"