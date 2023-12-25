مصر.. الراقصة سما المصري تعود إلى السجن

كشفت وسائل الإعلام المصرية أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على المغنية والراقصة سما المصري لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

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وكانت الأجهزة المعنية أفرجت الفنانة سما المصري من السجن بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وظهرت الفنانة سما المصري من جديد عبر حسابها الشخصي بانستغرام، وذلك بعد خروجها من السجن، نشرت صورة جديدة لها من مشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2023.

وحظيت المصري، باستقبال من متابعيها على بعد ظهروها الأول عبر حسابها الشخصي بإنستغرام.

المصدر: الفجر + القاهرة 24