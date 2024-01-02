"الزواج السعيد".. لإطالة العمر عند الرجال

أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة أن أحد مفاتيح الصحة الجيدة وطول العمر عند الرجال هو الحصول على زوجة وزواج سعيد.



وتشير الدكتورة أوكسانا درابكينا أخصائية الطب العام، إلى أنه وفقا لهذه الدراسة هناك عوامل كثيرة تؤثر على متوسط ​​العمر المتوقع للشخص. وهنا نتحدث في الوقت نفسه، عن الظروف الاجتماعية، فقد اتضح من نتائج الدراسة أن الرجال المتقدمين في العمر غير المتزوجين هم أكثر عرضة للوفاة.

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وتقول: "لقد أظهرت دراساتنا الوبائية العوامل الاجتماعية المرتبطة بزيادة معدل الوفيات. فبالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، كان عامل الخطر الأكثر أهمية المرتبط بالوفاة هو غياب الزوجة".

لذلك من المهم أن يعتني الرجل بنفسه في سن مبكرة وعليه أن يتذكر خمس قواعد بسيطة فقط تساعده على العيش لفترة أطول والحفاظ على صحته.

وتقول: "إن مساهمة الوقاية الطبية في إنقاذ الناس، هي تحديد عوامل الخطر المعروفة - عدم التدخين، عدم تعاطي الكحول، عدم إضافة الكثير من الملح، التحرك وتناول ما لا يقل عن 500 غرام من الخضار والفواكه يوميا".

وتضيف أن عدم الاهتمام بالصحة يؤدي إلى تدني جودة الحياة.

وتقول: "صحتنا في أيدي كل واحد منا، استخدم هذا المورد. وإن الصحة العامة والوقاية الطبية هما ما يمكن أن يجعل حياتنا ليست طويلة فحسب، بل أيضا ذات جودة عالية".

المصدر: aif.ru