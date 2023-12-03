تفاعل كبير مع فيديو فهد مفترس يلتهم طعام مجموعة من الشبان.. والسلطات السعودية توضح

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفهد وهو يشارك مجموعة من الشبان وجبة العشاء، حيث كان يلتهم الأرز من طبق كبير يتوسطهم.

وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا بين النشطاء، مما دفع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السعودي للتوضيح، حيث قال إن المقطع المتداول لمشاركة حيوان مفترس الطعام مع أشخاص تم تصويره "خارج المملكة".

🎥فيديو | المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: المقطع المتداول لتناول حيوان مفترس الأكل مع مجموعة أشخاص تم تصويره خارج السعودية#عكاظpic.twitter.com/U7jspjiPNf — عكاظ (@OKAZ_online) December 2, 2023

وشدد المركز الحكومي على ضرورة عدم اقتناء الحيوانات المفترسة إلا في ظروف خاصة، على غرار أغراض التوعية والبحث العلمي، مشيرا إلى أن سلوكها غير آمن على مربيها والمجتمع.

وأظهرت اللقطات الفهد وهو منهمك في تناول الأرز من طبق كبير يتوسط الشبان الذين كانوا ينظرون بدهشة إلى الحيوان المفترس، وكان الخوف باديا عليهم، حيث تصرفوا بهدوء تجنبا لإثارته.

المصدر: عكاظ