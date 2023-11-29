طالبتان سعوديتان تثيران تفاعلا وإعجابا كبيرين بطريقة ترحيبهما بالسفير الصيني (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبتين سعوديتين ترحبان باللغة الصينية بالسفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وتداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" ويظهر الطالبتين في جامعة جدة نوف العمري ووشيل الشهراني، تلقيان كلمتي ترحيب بالسفير الصيني، الذي بدا مُعجبا بما تقولانه باللغة الصينية.

وقال السفير الصيني بعد انتهائهما من الترحيب به: "شكرا جزيلا للأختين العزيزتين، أحاول أن أتحدث باللغة العربية بنفس مستوى الأختين في التحدث باللغة الصينية".

فيديو | باللغة الصينية.. "طالبتان ترحبان بسفير الصين"..



السفير الصيني لدى المملكة تشين وي تشيتغ: سأتحدث باللغة العربية في المنتدى تفاعلا مع الطالبتين#منتدى_جازان_للاستثمار_2023#الإخباريةpic.twitter.com/CcNNXBWY6A — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 29, 2023

وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "السفير الصيني في ذهول..هكذا يجب أن يرانا العالم.. خصوصا بعد خطفنا للأنظار والفوز بـ "الرياض إكسبو 2030⁩" الذي يقام عادة من أجل تسويق قصص الدول وثقافاتها وإمكاناتها وثروتها البشرية وقدراتها الطبيعية والصناعية والتقنية والاقتصادية".

وأضاف آخر: "فكرة مبدعة وأداء مبهر وظهور مُتقن..‏صورة من صور الإبداع والفخر في آنٍ واحد".

السفير الصيني في ذهول 😀😀

،،

هكذا يجب أن يرانا العالم.. خصوصاً بعد خطفنا للأنظار والفوز في #الرياض_إكسبو2030 الذي يقام عادةً من أجل تسويق قصص الدول وثقافاتها وإمكاناتها وثروتها البشرية وقدراتها الطبيعية والصناعية والتقنية والاقتصادية..#RiyadhExpo2030… pic.twitter.com/6tex3fBONZ — صلاح الغيدان (@salahalghaydan) November 29, 2023

واليوم الأربعاء، انطلقت فعاليات النسخة الأولى من منتدى جازان للاستثمار، وذلك برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وحسب تصريحات صحفية لرئيس الغرفة التجارية الصناعية بجازان أحمد أبو هادي، يسعى المنتدى إلى جذب استثمارات إلى منطقة جازان في جنوبي غرب السعودية، بقيمة 38 مليار ريال (10 مليار دولار).

المصدر: "الإخبارية" + RT