شجرة عيد ميلاد "شيطانية" تثير غضبا عارما في الولايات المتحدة!

اتُهم متحف في ولاية ويسكونسن الأمريكية بالترويج لـ "الدعاية الثقافية" بعد عرضه بعض الإضافات غير التقليدية في مهرجان شجرة عيد الميلاد السنوي لهذا العام.

وربما لم تخلق أي من المعروضات الـ 66 المزخرفة بشكل فريد في ضاحية Ashwaubenon في "مهرجان الأشجار" بمتحف السكك الحديدية الوطني، قدرا كبيرا من الفضول - أو في بعض الحالات الفزع - مثل تلك التي قدمها المعبد الشيطاني في ويسكونسن.

وتصوّر غالبية الأشجار في هذا الحدث، الصور التقليدية المتعلقة بالسيد يسوع المسيح، أو الملائكة، أو أي طريقة أخرى من الزينة الاحتفالية. ومع ذلك، فإن الاستثناء الملحوظ هو عرض المعبد الشيطاني، والذي بالإضافة إلى الحلي الحمراء الداكنة، لديه أيضا زخرفة مكتوب عليها "Hail Santa".

وتعتبر الأوسمة تشويها صارخا للتقاليد الأساسية، وفقا لممثل الولاية مايك غالاغر. وقال لشبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد: "غالبا ما يُتهم المحافظون بشن حرب ثقافية أو التركيز على القضايا الثقافية. ولكن هنا مثال مثالي لكيفية حدوث ذلك".

وأضاف غالاغر أن الاعتراضات على أشجار عيد الميلاد غير التقليدية تهدف إلى "الدفاع عن التقاليد الأساسية، أو الدفاع عن أطفالنا في خضم هذه التقاليد الأساسية، من زحف الأيديولوجية المستيقظة أو الدعاية الثقافية الهجومية المقلوبة رأسا على عقب".

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ومن الأشجار الأخرى التي يبدو أنها تثير غضب غالاغر هي ما يسمى بـ "شجرة التنوع بين الجنسين"، والتي تعرض أعلاما باللونين الوردي والأزرق ولها زخارف تحمل عبارات مثل "احمي الأطفال المتحولين جنسيا".

ومع ذلك، ردا على رد الفعل السلبي، قالت جاكلين فرانك، الرئيس التنفيذي للمتحف، لـGreen Bay Gazette، إنه إذا أراد المتحف أن يصبح "منظمة شاملة"، فيجب عليه اتخاذ خطوات لضمان شعور كل من يزوره بالراحة.

وأضافت: "من أنا لأقول هذا الشيء الذي هو نظام معتقداتك وخارجه، أمر سيء؟".

ولا يزال غالاغر غير مقتنع، ووصف التعليق بأنه "غير كاف"، وقال إنه لن يحضر أطفاله إلى المتحف. وأوضح، بحسب موقع BPR الإخباري: "لا أريد أن يكونوا محاطين بأشجار شيطانية".

وفي وقت سابق من هذا العام، قال مؤسسه مالكولم جاري، إن المعبد الشيطاني، الذي يدعي أن لديه أكثر من 700 ألف عضو في جميع أنحاء العالم وفقا لشبكة NBC News، لا يؤله الشيطان. وأضاف جاري أنه لا يؤمن حتى بوجود الشيطان ذاته، بل هو "تمثيل أدبي للشيطان"، والذي قال إنه يمكن اعتباره "شخصية بطولية تحارب السلطة الاستبدادية".

وفي يونيو، أعلنت المجموعة عن خطة يعرض بموجبها "كهنتها" الإدلاء بشهادتهم نيابة عن الأعضاء الذين قد يرغبون في الخضوع لإجراءات تأكيد النوع الاجتماعي في مواجهة "انتهاك السلطات الحكومية لاستقلالهم الجسدي".

ويقول المعبد إن الحفاظ على السيطرة الكاملة على جسد الفرد هو أحد المبادئ التي تحدد معتقداته.

المصدر: RT