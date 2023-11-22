بمشاركة دولية واسعة.. روسيا تستقبل مهرجان الشباب العالمي القادم في سوتشي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن روسيا ستفتتح في الأول من مارس القادم، في سوتشي فعاليات "مهرجان الشباب العالمي-2024".

وقال بوتين في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء الماضي حول الموضوع:" في الأول من مارس 2024 - أي بعد 100 يوم بالضبط - سيُفتتح مهرجان الشباب العالمي في روسيا، سيقام هذا الحدث المشرق في سوتشي على أراضي منطقة سيريوس، سنرحب بالضيوف من جميع أنحاء كوكبنا هناك باعتبارهم ضيوفنا الأعزاء، لقد تلقينا أكثر من 250 ألف طلب للمشاركة بهذا الحدث من 183 دولة. يشير هذا المقياس المثير للإعجاب إلى أنه لا توجد قوة أعلى من الصداقة، وأن هناك اهتماما كبيرا بروسيا وبتاريخنا وتقاليدنا وقيمنا ووجهات نظرنا الحديثة حول المستقبل، والتي وحدت الشباب في مجموعة متنوعة من البلدان في جميع أنحاء العالم".

وأضاف:"بالطبع الجميع مهتم بإنجازات بلدنا، هذه الإنجازات قادرة على أن تكون مصدرا للمفاجئة والإلهام حقا، هذا الأمر بدا واضحا في معرض ومنتدى روسيا الدولي، أعلن المنتدى يوم الثلاثاء بدء العد التنازلي لاستقبال فعاليات مهرجان الشباب العالمي.. بالطبع، نريد أن يتمكن الشباب من جميع أنحاء العالم من التعرف على روسيا كما هي، بكل تنوعها الطبيعي والثقافي والوطني، بثروتها الرئيسية- الأشخاص الموهوبين والطموحين، هؤلاء الأشخاص قادرون على قهر أي صعاب من أجل مصلحة بلدهم، نحن نريد أن يرى ضيوفنا أن روسيا هي حقا بلد الفرص، وأن الشباب لديهم مساحة كبيرة لإظهار إمكاناتهم وتحقيق أحلامهم".

وأوضح الرئيس الروسي في كلمته أن "الشباب هم الذين سيحددون المستقبل، وهم من يحترمون الحرية الشخصية والحق في إبداء الرأي، وفي الوقت نفسه من الأسهل عليهم أن يفهموا بعضهم البعض، لأن المهم بالنسبة لهم هو ما يوحد الناس ولا يفرقهم، وروسيا ملتزمة بنفس هذه المبادئ أيضا وهي الاعتراف بالهوية والمصالح الوطنية للدول المختلفة".

ونوه بوتين خلال كلمته إلى أنه على ثقة بأن المهرجان سيكون خطوة مهمة نحو تشكيل عالم عادل ومتعدد الأقطاب، وسيكون قادرا على توحيد الشباب في إيجاد الحلول التي يحتاجها النظام العالمي الحديث، وفي خلق أساس قوي للتعاون تقوم عليه العلاقات بين الدول.

وعلى أرض مدينة المعارض في موسكو أقيمت في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري احتفالية للبدء بالعد التنازلي لاستقبال "مهرجان الشباب العالمي-2024"، وشارك في هذا الحدث نائب رئيس وزراء االروسي، تاتيانا غوليكوفا، ورئيسة هيئة الشباب في روسيا، كسينيا رازوفايفا، ورئيس برنامج "مهرجان الشباب العالمي-2024" سيرغي بيرشين الذي تحدث عن مفهوم مدينة شباب العالم، والتي سيتم تنفيذها على أراضي الحديقة الأولمبية في سوتشي وستوحد المشاركين في المهرجان من جميع أنحاء العالم، وتضمنت الفعالية حفلات موسيقية شارك فيها فنانون بارزون من روسيا وممثلون عن العديد من المناطق والمدن الروسية.

ومن بين المدن الروسية التي ستستضيف ضيوف المهرجان كجزء من برنامجه الإقليمي ستكون: تشيليابينسك، وسالخارد، ويكاتيرينبورغ، وياروسلافل، وفلاديفوستوك، وبطرسبورغ، ولوغانسك، وسيفاستوبول، وكراسنويارسك، ونيجني نوفغورود، وتولا، وبيلغورود.

وفي الوقت الحالي، تم إنشاء لجان تحضيرية وطنية للمهرجان في أكثر من 70 دولة، وتم استلام من أكثر من 250 ألف طلب للمشاركة فيه من 183 دولة.

ومن المفترض أن يشارك في المهرجان أكثر من 20 ألف شاب من الشباب المهتمين بمختلف المجالات، مثل الإعلام والفنون والتعليم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة، وسيشارك 5 آلاف متطوع من جميع مناطق روسيا في تنظيم وإدارة المهرجان، منهم سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون، وستكون الجهة المنظمة له هي الهيئة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب.

المصدر: RT