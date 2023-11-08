إخلاء مدرسة في ألمانيا بسبب الاشتباه بوجود مسلحين

قامت شرطة مدينة هامبورغ شمال ألمانيا الأربعاء بإخلاء مدرسة ثانوية بعد تلقيها بلاغا بوجود شخصين داخلها، يحتمل أنهما مراهقان، ويشتبه في أن بحوزتهما "أسلحة نارية".

وأوضحت الشرطة على موقع "إكس": أن هناك مؤشرات لوجود تهديد داخل ثانوية بلانكنيز، وقد دخلتها الشرطة وأخرجت مجموعة أولى من التلاميذ". دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المعلومات التي تلقتها الأجهزة الأمنية تفيد بوجود شخصين "ربما مراهقان أشهرا سلاحا ناريا".

وأضاف: "ابتعدا بعد ذلك نحو وجهة غير معروفة".

وتقوم قوات الأمن حاليا بإجراء تفتيش داخل الثانوية وإخراج التلاميذ والمدرسين تدريجا، وفق المصدر نفسه.

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وأوردت صحيفة بيلد المحلية أن مدرسة قد تكون تعرضت للتهديد من طرف مراهقين، أحدهما ربما يحمل مسدسا. لكن الناطق باسم الشرطة أوضح أنه "لا يستطيع تأكيد" هذه المعلومة حاليا.

ووصلت وحدة تدخل خاصة من الشرطة إلى المكان، فيما أغلق محيط المدرسة أمام حركة السير.

ونقل التلاميذ الذين جرى إخراجهم إلى منطقة قريبة أمنة، حيث يمكن أن يأتي ذووهم لاصطحابهم.

المصدر: AFP